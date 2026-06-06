Internaron de urgencia a Barbie Simons y será sometida a una operación

"La famosa que está internada y que van a operar mañana es Barbie Simons. Se sentía re mal, estaba recontra dolorida. Ella pensó que era un dolor de entrenar, abdominal. No quería ir a la guardia", comenzó relatando Molinari.

Sin embargo, el novio logró convencerla para acudir a atenderse. "Le hicieron los estudios, y tiene cálculos en el riñón. No los puede despedir naturalmente la tienen que intervenir", explicó.

Tres horas antes de que dieran a conocer la noticia en el ciclo, Simons hizo una publicación desde su internación, pero para mostrar el look del día anterior en su programa de C5N: "Jueves de cine, series, estrenos y todo el chusmerío pochoclero que nos gusta".

Qué son los cálculos renales

Los cálculos renales, también conocidos como piedras en el riñón, son depósitos sólidos formados por minerales y sales que se acumulan en el aparato urinario. Su tamaño puede variar desde pequeños granos hasta estructuras más grandes capaces de obstruir el paso de la orina y provocar complicaciones.

Esta afección suele desarrollarse cuando la orina contiene altas concentraciones de determinadas sustancias, como calcio, oxalato o ácido úrico, que terminan cristalizándose. Factores como la deshidratación, una alimentación inadecuada o antecedentes familiares pueden aumentar el riesgo de padecerla.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran un dolor intenso en la zona lumbar o en uno de los costados del abdomen, molestias al orinar, presencia de sangre en la orina, náuseas y vómitos. En algunos casos, los cálculos pequeños pueden eliminarse de forma natural sin generar mayores inconvenientes.

El tratamiento depende del tamaño y la ubicación de la piedra. Mientras que algunos pacientes solo requieren hidratación y medicación para aliviar el dolor, otros pueden necesitar procedimientos médicos específicos para fragmentar o extraer los cálculos cuando estos dificultan el funcionamiento normal del sistema urinario.