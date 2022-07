Importante cambio en el casting de Gran Hermano

La novedad para esta edición es que la producción recibió material de candidatos de varios países. Se inscribieron personas de Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, España y México.

Lorna, la fan de Susana Giménez, se postuló para Gran Hermano, pero puso sus condiciones

Lorna Gemetto, la fan número uno de Susana Giménez, habló en LAM sobre su deseo de ingresar a la casa de Gran Hermano.

"¿Por qué querés entrar al reality?", le preguntó Ángel de Brito. "Sí porque creo que me serviría para mostrar lo que soy", expresó la admiradora de la diva.

Lorna destacó que su mayor virtud es la sinceridad. "Soy muy auténtica y digo lo que pienso", añadió.

Pese a que asegura que puede conquistar al público, la fan de Susana adelantó que puede llegar a tener problemas de convivencia. "No me gusta hacer las cosas de la casa. No aceptaría ir a un programa donde tenga que limpiar", advirtió.