Iliana Calabro mandó al frente a su hermana: qué dijo

Ahora, Iliana confirmó el romance de su hermana y contó que se enteró "Googleando" ya que nunca le preguntó si efectivamente estaba saliendo con él, pero que pasó con el periodista el año nuevo.

"Por ahí leí que anda noviando, por ahí leí... Lo leí en los medios que andaba noviando con Rolando Barbano. Si vos Googleas, sale el nuevo novio de Marina. Yo lo Googleé, no le pregunté a ella. Yo quiero verla feliz, si ella está feliz, yo estoy feliz", precisó la actriz.

"Ella me dijo que no iba a venir a Mar del Plata porque tenía otro plan para Año Nuevo. Entonces le pregunté: '¿sola o acompañada, no quiero saber, no me cuentes nada?' y me dijo 'acompañada'... Después googleé, y me apareció eso", detalló Iliana, dando a entender que Marina pasó fin de año con un nuevo amor.

"A mí me dio la impresión que le cambió la cara en los últimos meses. Yo la sentí distinta, le pregunté si se iba sola o acompañada de vacaciones y me dijo acompañada. No le pregunté con quién", remarcó Iliana Calabró sobre el presente sentimental de Marina.

"Yo no lo conozco (a Barbano). Van a decir que soy yo que la botoneé y esto salió en todos los portales", cerró con humor.