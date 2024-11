Icardi volvió a hablar de su separación con Wanda: "Circo"

Sin embargo, a pesar de su decisión, realizó ciertas aclaraciones. “Para no desmerecer un tema que es tan delicado y están involucradas mis hijas, porque a mí me interesa preservarlas y cuidarlas. No me interesa el circo mediático que están haciendo del otro lado de algo tan triste para mí y sensible, como es la fractura de una familia”, explicó.

Además, resaltó: “Mi prioridad hoy es cuidar a mis hijas, espero que esto no afecte ni a ellas ni a los hermanos. Mi otra prioridad es cuidar mi recuperación porque mi pierna y la rehabilitación física son con lo que trabajo y el sustento de una familiar".

“He cumplido siempre con mis obligaciones como padre, ya tendremos tiempo de charlar personalmente. Lamento que en este momento hablar pueda entorpecer la causa que están llevando adelante los abogadas”, finalizó.