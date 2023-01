Hubo otro fuerte cruce en Gran Hermano entre Alfa y Ariel

Todo se generó cuando Ariel estaba hablando con la ex diputada. "Hace cuatro días empecé a decir en las cámaras que me gustaría conocer a los chicos que no crucé acá, a Juan, a Tomás, a Mora", dijo el parrillero.

Alfa escuchó su comentario y lo cruzó. "'¿Vos los querés ver? Si no los conociste ¿A título de qué? ¿Para que te apoyen? ¿Para que te voten?", señaló el más veterano de Gran Hermano 2022.

"Dije que los quería conocer. Les mandé saludos", explicó Ariel. "Claro, para que te apoyen. Dale, somos grandes y nos conocemos todos", le respondió Alfa.

"Te pensas cosas que no son”, acotó Ariel. ”Vos mostrás cosas que son y yo veo lo que es", añadió el hombre de Tigre.

"Dijiste en las cámaras: 'esto no es Gran Hermano, esto es Arielandia'. Yo no estoy loco. Lo escuché. Vos entraste a jugar como el mejor. Aplastarme para que me echen!", siguió Alfa.

Finalmente, Ariel se sacó y le puso los puntos a su compañero. "¿Todo el tiempo tenés que venir a decirme algo? ¿A dónde querés que me vaya para que no me peles? Te molesta si saludo a los pibes. Dejame tranquilo. Yo no te juzgo. Dejame hablar tranquilo, ser libre. Dejame de romper las p…", exclamó, enojado.