Guillermina Valdes contó los motivos de la separación de Furriel

Con respecto a su relación actual con Joaquín, Guillermina aclaró: “Lo re quiero, es un amor de persona”. Y ante la repregunta del cronista Alejandro Castelo sobre los motivos de la separación, Valdés contestó tajante: “No funcionamos como pareja, es la verdad. ¿Vos te pensás que te voy a decir a vos por qué decidí separarme? No, loco, no hay manera”, se excusó.

“¿Te llegaste a enamorar?”, insistió el cronista, y la actriz no quiso dar más detalles al respecto. “No, perdón pero no te voy a responder eso. Nunca expusimos la pareja, ¿por qué hoy te diría cuando está terminada lo que sentí?”, declaró la empresaria, que sin entrar en polémica fue amable y continuó con la nota, respondiendo si está abierta a volver a enamorarse: “Puede ser, sí. No voy a decir que me gustaría, porque las cosas me interpelan, suceden, me llegan, me atraviesan. Yo no busco”, concluyó.

Cabe destacar que, la modelo le confirmó su situación a Teleshow, minutos después de que LAM (América) contara la primicia. “Sí, nos separamos hace un par de semanas y tenemos un vínculo súper lindo. Lo quiero mucho a Joaco, es una hermosísima persona. Terminamos en armonía, él es un sol”, dijo la exmujer de Marcelo Tinelli en diálogo con este medio.