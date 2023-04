Guillermina saludó a Tinelli por su cumple con una foto familiar

Claro que el flamante director artístico de América TV, que en el mes de julio volverá a la pantalla chica con su icónico ShowMatch de la mano del Bailando, entre plato y plato comenzó a recibir infinidad saludos que fue agradeciendo por supuesto.

Pero hubo uno particular que Marcelo no dudó en compartir desde sus Instagram Stories: el de su última pareja y madre de Lolo, Guillermina Valdés. "Feliz cumple queridísimo Marce, por estos casi 10 años de amor y amor y amor... que tanto bien me hicieron y por este maravilloso hijo que compartimos siempre deseándote todo el amor que merecés" le deseó la modelo junto a una emotiva postal de los dos con su hijo en común.

Y como todo caballero que es, Tinelli agradeció el mensaje por la misma vía demostrando así el excelente vínculo que mantienen a pesar de haber terminado la relación de pareja: "Gracias Guille querida!! Este amor va a estar siempre en cualquier forma. Feliz y emocionado de compartir este hijo hermoso que gestamos".