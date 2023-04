Guido Süller fue denunciado por abuso

Desde Intrusos (América TV) recordaron que el hecho habría ocurrido durante 2017, cuando el denunciante tenía por entonces 17 años, en la casa de Guido. "Me dijo que si quería triunfar me tenía que acostar con él", declaró entonces Acosta ante la fiscalía. En tanto, agregó: "Yo me resistí y me quedé duro porque pensé que esa era la forma de llegar a triunfar. Me dio miedo de que se ponga violento".