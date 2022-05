Grieta inesperada en la familia Maradona: ¿Claudia se peleó con Gianinna?

Según informó Dennis Dumas, en Flor de Equipo, Claudia Villafañe rompió el silencio y lanzó una contundente frase: "No me hablo con Gianinna. No tengo idea si se casa o no".

De esta manera se confirma que la relación entre ellas no está nada bien, que perdieron contacto tras la reconciliación de Gianinna con Osvaldo hace unos meses y mejorarla por ahora estaría muy lejos.