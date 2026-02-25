Gran Hermano: quiebran el aislamiento por un participante

En tanto, el conflicto escaló aún más públicamente luego de que la madre de Zoe rompiera el silencio en A la Barbarossa, donde brindó una entrevista y expuso el complejo cuadro emocional que atravesó su hija durante la relación. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y sumaron un nuevo capítulo a la polémica.

“Este chico está tan mal de la cabeza, porque literalmente está muy mal de la cabeza para decir que ella es una 'hipócrita' por decir que él la manipulaba, cuando ella misma se dejaba manipular. O sea, es un enredo mental que, si te ponés a analizarlo, no hay manera de entenderlo. Necesito un psicólogo que me lo explique”, lanzó sin vueltas.

Sin embargo, el momento más delicado llegó cuando reveló hasta dónde había llegado la situación. “Te digo la verdad, yo casi la tuve que internar a mi hija. No lo voy a hablar ahora, pero llegamos a ese límite. Es una manera de cuidarla, yo no voy a dejar que este chico escale sobre mi hija”, confesó visiblemente afectada.

Según detalló, el último tramo de la relación fue “mucho más difícil de lo que cualquiera imagina” y aseguró que la prioridad siempre fue preservar la salud emocional de Zoe, lo que hizo quebrar a la joven. Fue allí que, ante el quiebre de la rubia, su madre intentó consolarla: “No llores, mi amor, queremos prevenir”, mientras los momentos más duros.

De esta manera, la inminente entrada de la escribana no solo alterará la dinámica interna del juego, sino que vuelve a instalar el debate sobre hasta dónde se cruzan la televisión, la exposición y los conflictos personales que siguen latentes incluso bajo el aislamiento de un reality.

Cómo se presentó Manuel Ibero, el ex de Zoe Bogach, en su ingreso a Gran Hermano

El pasado 23 de febrero se encendieron las luces de Gran Hermano Generación Dorada con una gala inaugural que no pasó inadvertida en la pantalla de Telefe. En una noche atravesada por la ansiedad y la expectativa, 18 concursantes atravesaron la puerta más famosa del país para iniciar una convivencia que, desde el arranque, prometió dar que hablar. Cada ingreso dejó en claro que las personalidades son tan diversas como las estrategias con las que piensan plantarse dentro de la casa.

Entre celebridades, ex jugadores, creadores de contenido y participantes anónimos, uno de los nombres que captó miradas fue Manuel Ibero. El joven ganó visibilidad en los últimos meses por su relación con Zoe Bogach -exparticipante del reality-, marcada por un escándalo mediático que estalló tras versiones de supuestas infidelidades que lo señalaron directamente.

Al momento de presentarse ante el público, él optó por no mencionar ni a su ex ni el conflicto sentimental que lo tuvo en el centro de la escena. Pero si alguien esperaba un perfil bajo, se equivocó. Sin filtros, se definió con una frase contundente: "Egocéntrico, soberbio, manipulador y de carácter fuerte". Además, dejó en claro que su presencia buscará desafiar estereotipos como "si estás trabado, no sos inteligente".

Convencido de sus herramientas para el juego, sostuvo: “Estoy bastante preparado. Estudié gran parte de mi vida. Tener un carácter fuerte me va a servir mucho para el juego". Una declaración que ya anticipa que su paso por la casa no será indiferente.