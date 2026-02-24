Ellos son los nuevos participantes de Gran Hermano Generación Dorada

También se sumó Lolo Poggio, hermana de Julieta, finalista de la edición 2022. Cuando vivió el fenómeno desde afuera aún era menor; hoy cruza la puerta como protagonista, acompañada por su familia y con la presión inevitable de su apellido.

La cuota internacional la aportó Carmiña Masi, periodista y conductora paraguaya, que irrumpió con desparpajo y dejó en claro que no piensa pasar desapercibida. Energía alta y personalidad fuerte fueron su carta de presentación.

Entre los más jóvenes apareció Tomy Riguera, creador de contenido en TikTok junto a su mamá, y futbolista de Defensores de Belgrano. Con apenas 18 años, entró reservado, aunque convencido de que puede sorprender.

Desde Chile llegó Jennifer Pincoya, ex finalista de Gran Hermano Chile, donde fue una de las jugadoras más nominadas y carismáticas. Su experiencia y carácter prometen mover el tablero desde el arranque.

El séptimo ingreso fue el de Brian Sarmiento, ex futbolista, cantante y empresario, que ya probó suerte en la pista del Bailando por un Sueño. Extrovertido y frontal, aseguró que su personalidad será su mejor arma en una competencia que recién comienza y que ya anticipa fuertes cruces.

La casa siguió sumando nombres y perfiles bien distintos entre sí. La octava en cruzar la puerta fue Danelik, creadora de contenido tucumana que reúne a casi un millón de seguidores en TikTok. Con el sueño de lanzarse como cantante, ve en el reality una vidriera inmejorable para dar el salto y mostrar otra faceta.

El noveno ingreso fue el de Manuel Ibero, cuyo nombre ya venía sonando con fuerza en la previa. Su vínculo pasado con Zoe Bogach había generado polémica incluso antes del debut, y él dejó en claro que entra decidido a contar su versión de los hechos y a despegarse de la historia que lo hizo conocido.

En el décimo lugar apareció Catalina Tcherkaski, popularmente llamada “Titi” en redes. Acostumbrada a compartir detalles de su vida sentimental con miles de seguidores, llegó con una comunidad que impulsó su casting hasta volverlo viral y que ahora espera verla desplegar esa misma espontaneidad dentro de la casa.

Desde Uruguay arribó Yipio, comediante y dueña de un estilo frontal que promete no pasar inadvertido. Se definió como alguien sin filtro y comparó su temperamento con el de jugadoras intensas de otras ediciones, anticipando carácter fuerte y cero corrección política.

El duodécimo en ingresar fue Juani Car, actor y cantante que ganó notoriedad tras participar en La sociedad de la nieve, donde interpretó a Álvaro Mangino. Con fandom propio y también detractores, aseguró que quiere que lo conozcan más allá de un papel.

En el puesto trece entró Dani de Lucía, periodista y escritora con experiencia como panelista en A la tarde (América TV). Fiel a su estilo lúdico, eligió un look inspirado en Willy Wonka para simbolizar el “ticket dorado” de esta edición.

El décimo cuarto lugar fue para Nick Sicaro, influencer con fuerte presencia en YouTube y vínculos con otros creadores digitales. Con un millón de suscriptores, llega respaldado por su comunidad online y con la intención de trasladar ese carisma virtual al juego real.

La participante número quince fue Divina Gloria, una figura histórica del espectáculo argentino cuyo nombre ya circulaba desde hacía semanas. Su ingreso aportó experiencia, trayectoria y una cuota de picardía clásica.

En el puesto dieciséis apareció Gabriel Lucero, creador de los virales “Gente Rota”. Con un humor ácido y particular, prometió una personalidad difícil de encasillar y advirtió que no será sencillo sacarlo de competencia.

En la recta final de la gala apareció Jenny Mavinga, oriunda de África Central, nacida en el Congo y radicada en la Argentina desde hace más de dos décadas. Madre de dos hijas, contó que este desafío también tiene un costado personal: sueña con formalizar su relación y ve en esta experiencia una oportunidad para crecer, mostrarse y cumplir metas que postergó durante años.

El cierre de la noche quedó en manos de Eduardo Carrera, un nombre con historia dentro del formato. Formó parte de la edición 2002-2003 de Gran Hermano, la temporada que consagró a Viviana Colmenero. En aquel entonces incluso participó de un intercambio internacional que lo llevó a conocer la versión española del programa. Su paso no estuvo exento de polémicas y sanciones, pero ahora regresa con la intención de reescribir su recorrido y demostrar que el tiempo le dio otra perspectiva dentro del juego.