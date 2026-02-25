"
La Escuela Industrial inicia el año con cambios académicos

La Escuela Industrial implementará el régimen cuatrimestral, fortalecerá las prácticas y pondrá en marcha un plan de continuidad pedagógica.

La Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento” (EIDFS)se prepara para iniciar el Ciclo Lectivo 2026 con una agenda marcada por innovaciones académicas, instancias de acompañamiento para ingresantes y el fortalecimiento de propuestas formativas.

El 4 de marzo se realizará una reunión destinada a las y los ingresantes de primer año. Será una jornada presencial en la que las siete divisiones, que reúnen a 212 estudiantes, recorrerán la escuela junto a sus preceptores.

A diferencia de años anteriores, la reunión con madres y padres de estudiantes de primer año será virtual y el link será compartido en la página oficial de la EIDFS.En relación con el área de Inglés, la escuela implementa instancias de nivelación para quienes no hayan tenido la asignatura previamente. En el caso de primer año, la nivelación se desarrollará los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de marzo, de 14 a 16 h, en el subsuelo, a cargo de la profesora Alejandra Lázzaro. Para cuarto año, las clases serán los días 23, 24 y 26 de febrero, y 2, 4 y 6 de marzo, de 12 a 14 h, en el gabinete de informática (planta baja), con la profesora Fátima Torres.

Otra de las novedades centrales para este Ciclo Lectivo es la implementación del régimen cuatrimestral. “Hasta el año pasado se manejaba por trimestres, pero ahora comienza con cuatrimestres tras la aprobación de una nueva resolución”, señaló Fernanda Rostagno, directora de la Institución. El cambio responde a la necesidad de contar con mayores tiempos pedagógicos.

El acto oficial de inicio de clases tendrá lugar el 16 de marzo. En esa ocasión se presentará un trabajo realizado mediante un convenio con la Facultad de Arquitectura, en el que estudiantes de Diseño intervinieron bancos antiguos de la escuela.

De cara al nuevo año, la institución pondrá especial énfasis en las prácticas socioeducativas, que serán obligatorias para acreditar horas al momento de la graduación. Asimismo, continuará fortaleciendo las prácticas profesionalizantes destinadas a estudiantes de sexto y séptimo año.

Finalmente, la Escuela Industrial proyecta una mayor articulación entre los tres Institutos Preuniversitarios (IPUS). La propuesta contempla reformular los tradicionales talleres como robótica, nanotecnología y ciencias para transformarlos en espacios abiertos a estudiantes del Colegio Central Universitario "Mariano Moreno" y de la Escuela de Comercio "Libertador General San Martín". “Queremos que un chico del Industrial pueda ir a talleres en el Central o en la Escuela de Comercio y viceversa”, destacó la directora, en una iniciativa que se trabaja de manera conjunta con la coordinación de los IPUS.

