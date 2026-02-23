Daniela Ballester, periodista de C5N sufrió un ACV

La noticia generó preocupación en el ámbito periodístico y entre sus seguidores. Daniela Ballester, ex participante de Gran Hermano con una extensa trayectoria en medios y actualmente al frente de ciclos informativos en C5N, atraviesa ahora un período de recuperación acompañado de controles médicos.

Por ahora, no se supo en qué centro de salud se encuentra internada, pero las primeras versiones llevan tranquilidad respecto a su estado de salud.

Cómo fue el paso de Daniela Ballester por Gran Hermano

Daniela Ballester ingresó en Gran Hermano 2001 con 23 años y en su presentación contó que era azafata y que amaba la danza.

Tanto era su fanatismo por el baile que declaró que si lograba llevarse el gran premio, lo iba a utilizar para comprarse un departamento o para ponerse una escuela de danzas.

Oriunda de Mar del Plata, Daniela supo ganarse un lugar en la final de Gran Hermano a costa de generar buena relación con sus compañeros y de aplicar estrategia en cada una de las galas.

Daniela Ballester estuvo 98 días en la casa de Gran Hermano y se llevó un premio de 15.752 pesos.