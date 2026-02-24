Así fue el comienzo de Gran Hermano Generación Dorada

Acto seguido, Del Moro levantó la vista hacia la cámara de arriba y, fiel al ritual del formato, mantuvo un breve pero simbólico intercambio con el Big de bienvenida: "¿Gran Hermano estás ahi? Te quiero pedir permiso para entrar a tu casa, una vez más". “Pero qué placer abrir otra vez las puertas de mi casa y compartir con vos una nueva aventura. Bienvenidos a esta Generación Dorada", resonó la voz del dueño de la casa en todo el estudio.

Cuánto midió el debut de Gran Hermano Generación Dorada

El lunes 23 de febrero, Telefe puso en marcha Gran Hermano: Generación Dorada, la nueva edición del formato internacional distribuido por Banijay Rights y producida junto a Kuarzo.

Con Santiago del Moro nuevamente al frente, el ciclo regresó con una propuesta que promete intensidad, giros inesperados y fuerte impacto emocional desde el primer día.

En cuanto a los números, el debut mostró un desempeño contundente. A las 22.30, el canal de las pelotas recibió un piso cercano a los 19 puntos que dejó MasterChef Celebrity, mientras que El Trece se mantenía muy por detrás con 2,4 puntos.

Cuatro minutos más tarde, el reality ya marcaba 14,8 puntos y comenzaba a consolidar su ventaja frente a la competencia, que rondaba los 2,5. El mayor impulso llegó a las 22.50, cuando Del Moro presentó a Andrea del Boca: en ese momento el rating escaló a 16,9, mientras el canal rival descendía a 2 puntos.

Para las 23.09, el programa alcanzaba los 17 puntos, afirmándose cómodamente en el liderazgo del prime time, con El Trece en 1,9. Más adelante, ya con los participantes instalándose en la casa, a las 23.28 la medición se ubicaba en 16,2 puntos contra una competencia que apenas superaba los 2.

El cierre de la primera gala también fue favorable: Gran Hermano finalizó con 12,2 puntos, en tanto El Trece quedó en 2,2. Un comienzo firme para el tanque de Telefe, que volvió a imponerse en la franja central de la televisión y continuará este martes con nuevos ingresos a la casa.