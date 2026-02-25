¡Al aire! Tamara Pettinato cruzó fuerte a Cinthia Fernández

Sin quedarse callada, Fernández retrucó: “¿No hablás con los panelistas?”. La respuesta fue directa y sin matices: “Con vos en particular no”. La frase cayó como una bomba y el clima se espesó todavía más.

Lejos de apaciguarse, Cinthia Fernández calificó la actitud de su compañera como “cobardía”, lo que generó una nueva réplica de la hija de Roberto Pettinato, visiblemente molesta: “No vine a esto, chicos”.

En medio del fuego cruzado, Moria Casán tomó la palabra e intentó entender el trasfondo del conflicto. Quiso saber por qué Tamara se negaba a intercambiar palabras con Cinthia. Fue entonces cuando la entrevistada reveló que, antes de aceptar el móvil, había puesto una condición clara: “Lo aclaré antes de hablar. Dije: ‘Yo hablo con Moria, no con Cinthia porque le gusta hacer quilombo’”.

Fue allí que Fernández aseguró que nadie le había comunicado esa exigencia y defendió su postura. Pero Tamara redobló la apuesta: “Vos sos otro tipo de quilombera y te dedicás a otra cosa. Entonces yo no quiero hablar con vos, elijo con quién hablar”.

Así las cosas, la discusión volvió al eje judicial, aunque con Cinthia Fernández insistiendo en que el punto central de la causa es determinar si existió un homicidio y que el tipo de vínculo entre las partes no altera la gravedad del hecho.

En tanto, cuando Moria Casán buscó descomprimir con un conciliador “tranqui, tranqui”, la respuesta final sorprendió a todos: “Tranqui no, no me callo”, lanzó Cinthia, dejando en claro que el escándalo ya estaba desatado y su furia con Pettinato era total.

Cómo fue el tenso regreso de Cinthia Fernández al programa de Moria Casán luego de su fuerte pelea

El cruce entre Cinthia Fernández y Moria Casán sumó un nuevo capítulo la semana pasada y dejó al descubierto una tensión que ya no se pudo disimular en La mañana con Moria, el ciclo de El Trece. Lo que empezó como chispazos al aire terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo que puso en jaque la continuidad de la panelista.

Todo explotó cuando Cinthia Fernández decidió prender la cámara de su Instagram y hablar sin anestesia sobre el trato que, según ella, recibió por parte de la conductora en pleno programa. Su descargo fue directo, sin eufemismos, y sembró la incógnita: ¿seguirá formando parte del staff o dará un paso al costado?

Sin embargo, el viernes pasado la panelista se presentó en el canal como cualquier otro día y, antes de que comenzara la emisión, enfrentó los micrófonos de Puro Show. Desde el sector de maquillaje, dejó en claro cómo atravesaba el conflicto con La One.

“Yo estoy tranquila, siempre estuve muy tranquila, decir la verdad no es estar nerviosa ni sacada. La falta de respeto no la tolero y como no me callo y no soy un obsecuente, nada, las digo”, afirmó entonces, marcando postura.

Consultada por el cronista Walter Leiva acerca de su futuro en el envío matutino, fue tajante: “Si me tengo que ir porque las reglas de un laburo son así, me iré. Pero me voy con la frente bien en alto, porque yo no comparto que me falten al respeto”.

Por su lado, Moria Casán también habló antes del reencuentro en vivo con su compañera, bajándole el tono al enfrentamiento, aunque fiel a su estilo filoso. “Para ustedes será fuerte, a mí no me mueve un pelo. Soy la inventora de esto, un poco más la tele la invento yo y no me hago la superada realmente”, lanzó.

Además, reveló qué había conversado con su equipo tras la polémica: “A mí me preguntan si me molestaba la presencia de la señora y yo dije ‘de ninguna manera, por mí decidan ustedes, a mí no me molesta nada’”.

Sobre el posteo de Cinthia Fernández con la frase “entre mecheras se entienden” y la imagen de dos mujeres revisando carteras, respondió sin dramatizar: “Es una caricia, qué me importa”.

Para cerrar, aseguró que el trato fue “todo igual” y dejó una frase final con doble lectura: “La saludé en el piso como vieron, se sacó fotos hoy, divino, es el día que mejor estuvo. Vino temprano la primera vez desde que debutamos, así que parece que le aplicamos un correctivo, ¿o se lo aplicó solo?”.