Gran Hermano: La Tora y Camila se dijeron de todo

Claro que, rápida de reflejos, Lucila Villar contraatacó. "Sí, me han llegado comentarios tuyos que hiciste y que no me parecieron adecuados", disparó. Y agregó: "Igual nunca sentí que yo tenga un problema con vos. Nunca estuve mal predispuesta con vos. ¿Vos en algún momento dijiste que yo te quería copiar?".

"No, yo sentí eso. Como que me tenías envidia", se atajó entonces la gemela. Y casi riéndose por la respuesta, La Tora repreguntó: "¿De qué te tenía envidia?". "Una envidia más de competencia. Estábamos compitiendo y a mí no me gusta competir", intentó justificarse Lattanzio.

"En vez de decírmelo a mí, te encargaste de decírselo a un montón de personas. Vos que decís que odías el lleva y trae, ¿no sentís que esto fue un lleva y trae? Yo me fui enterando de todo y, sin embargo, no hice nada", disparó contundente La Tora poniendo los puntos sobre las íes.

Así, al verse encerrada en su juego, Camila Lattanzio intentó dejar atrás las diferencias. "¿Ves? Capaz se entendió mal desde el principio entre nosotras. Empecemos de nuevo para que esté todo bien. Gracias por hablar", concluyó.