La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a sacudirse este lunes con una decisión inesperada. Lola, quien había regresado apenas unos días atrás, fue expulsada del reality de Telefe tras volver a quebrar una de las reglas más estrictas: hablar del afuera.
Una participante fue expulsada por hablar del exterior
El Big no dejó lugar a dudas sobre su decisión: "Me apena que hayas subestimado mi poder de observación y de análisis. Yo no me dejo engañar. Tampoco me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponda".