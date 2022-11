En el video que se viralizó rápidamente, Juliana le preguntó a Maxi "¿Le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos?", haciendo referencia a Alexis. La respuesta de él fue contundente y con mucha seriedad le dijo a Tini: "No, no hablé con nadie".

Así, se confirma la ruptura de esta pareja que, quizá, tuvo que ver con las sospechas de Maxi de que Julieta haya tenido que ver algo con el complot.