Gran Hermano 2022: cómo murió el hermano de Juliana Díaz

El accidente que le costó la vida ocurrió en la Ruta Nacional 33 cuando manejaba su auto en dirección a la ciudad de Firmat, el 8 de agosto del año pasado.

Según contaron medios provinciales, Luciano conducía un Volkswagen Vento cuando perdió la vida tras chocar contra un camión Scania a las 22:20, en la “Curva de la Blanqueada”, ubicada en el kilómetro 675 entre Chovet y Firmat.

"Siempre viví lejos de mi familia y cada vez que volvía a la ciudad no pasaba tiempo con mi hermano o como éramos tan distintos cuando me decía de hacer algo, comer en familia o lo que sea, no me pintaba. Siempre tenía otros planes", relató Juliana en la casa.

“Ese fin de semana, el día anterior a que muriera, fueron a merendar con mi mamá y con mi sobrino de corazón para festejar que mi mamá se había podido comprar un auto nuevo. Me dijeron de ir y no sé... no tuve ganas. Se sacaron una foto y al otro día falleció. Me sentí super mal por no haber podido disfrutarlo o pasar un rato con él", recordó, con una enorme emoción.

Flor de la V, sobre el acoso de Thiago a un compañero de Gran Hermano 2022: "Me provoca ira"

En las últimas horas, Thiago Medina fue protagonista de un momento dentro de la casa de Gran Hermano 2022, que generó un enorme revuelo en las redes sociales.

El joven de La Matanza -en complicidad con algunos de sus compañeros- se acercó al cuarto mientras Agustín Guardis dormía, se recostó encima de él, lo tocó y se fue.

Este miércoles en Intrusos (América TV), Flor de la V opinó al respecto y fue tajante. "Eso que estamos viendo me provocó ira", exclamó, al ver el video.

"Agustín estaba durmiendo, se pusieron todos los chicos de acuerdo y Thiago entró a apoyarlo", detalló Maite Peñoñori, mientras pasaban las imágenes en la pantalla.

"Thiago especulaba en una charla que Agustín tira para los dos lados", acotó Virginia Gallardo. "El que se pregunta por el culo ajeno es porque tiene el suyo lleno de preguntas. Es así. Si vos estás preguntando es porque el tuyo está en un grito", retrucó Flor.

Hasta el momento, en Gran Hermano 2022 no anunciaron ningún tipo de sanción en contra de la conducta de Thiago con Agustín.