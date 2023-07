Graciela Borges habló de la salud de Antonio Gasalla

“Nunca quiero involucrarme en nada, pero me involucro en el tema de Antonio porque con Polino, que es tan amigo, lo hemos seguido a Antonio por tanto tiempo. En todo este tiempo, Marcelo ha estado al lado, me ha contado a mí”, reveló la protagonista de El cuento de las comadrejas en un audio que le hizo llegar a la periodista Claudia Medic, integrante del programa conducido por Karina Mazzocco.

“Durante todo el verano recibí los mensajes de Antonio en mi casa de Mar del Plata, y estaba en comunicación con él. Y veía progresivamente que se olvidaba de algunas cosas, que no estaba tan tan bien, pero seguía con el mismo humor, las mismas ganas de hacer las cosas como las hace él”, agregó la actriz.

Pero fue allí cuando apuntó contra el entorno de Gasalla, revelando al humorista que le cortaron todo contacto externo: “Lo que pasa es que durante un tiempo no nos dejaron ir a verlo. Y ahora voy a intentar tenerlo más cerca y seguirlo de cerca, porque siempre me escribe cosas que me dicen: ‘Te amo’. Y yo también a él”.