Grababan un vídeo en la tumba de El Noba y aseguran que escucharon su voz

El encargado de grabar el vídeo fue Egui Sosa, un conocido creador de contenido que recorre distintos cementerios. En esta oportunidad, compartió en una publicación en donde cuenta que estuvo en Florencio Varela para visitar la tumba de El Noba.

"Se escucha la voz de El Noba en su tumba", es la descripción de la grabación que muestra la tumba del cantante de cumbia. En el clip que se viralizó en las redes sociales, se escucha en un primer momento al youtuber contanto quién fue El Noba y cuando dice su nombre de pila es el momento en el que muchas personas aseguran que logran oír la voz del cantante.

Se hizo viral: La voz de El Noba en su propia tumbia

“Con auriculares se re escucha la voz del Noba diciendo ‘abran’. Me agarró escalofríos”. “Se escucha claramente la voz, espero que no sea editada. Si no está editada, por favor, oren por él, prendan una velita, ayuden a que su alma descanse en paz”, "Hay que hacer algo para que descanse en paz", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

El vídeo obtuvo cientos de miles de visualizaciones en YouTube y también se viralizó en otras plataformas, en donde los internautas participaron de un debate, en el cual, estaba los que creían en la veracidad del clip. En tanto, hay otros que señalan es falso y señalan que están burlándose de la memoria del cantante de Cumbia 420.

"Déjenlo ahí. Dejen que descanse en paz"; "Cómo va a hablar, no se escucha nada de afuera", "Dejen de delirar, dejen descansar al pibe en paz" fueron varios de los comentarios algunos de los fanáticos de El Noba.

El autor de ´Tamo chelo´ falleció el viernes 3 de junio luego de estar internado 10 días en terapia intensiva en el centro de alta complejidad El Cruce - Néstor Kirchner. El artista había protagonizado un accidente mientras manejaba su moto, del cual resultó gravemente herido.