Gianinna Maradona confesó que no tiene vínculo con De Brito

"Yo lo quiero. Conmigo siempre se portó muy bien. La verdad es que yo lo quiero", sumó Dalma, aunque no cambió la opinión de su hermana. "Yo lo respeto, pero no quiero ni cruzármelo. No lo odio. Elijo con la gente con la que me vinculo. No me vincularía con él. No soy careta y soy muy respetuosa", remató Gianinna.

En su cuenta de Twitter, Ángel citó un fragmento de la visita a Bondi Live y retrucó con mucha picardí. "Gurú de los vínculos, vos si que sabes elegir, Grosa!", expresó y añadió emojis de arañas en referencia a Jimena Barón, que fue su amiga y terminó todo muy mal.

En Ángel Responde del canal de streaming Bondi, Giannina y Dalma Maradona recordaron distintas anécdotas de su padre, Diego Maradona, y la menor de las hermanas hizo una insólita revelación.

"Yo iba a bailar con papá, era espectacular. Lo disfruté desde el minuto cero", confesó Gianinna. "Pánico, nadie va a bailar con su padre", le contestó Dalma.

"Bueno, yo sí. Yo lo disfruté desde el minuto cero. Muchas veces estaba en el boliche y me decían 'che, llegó tu papá' y me parecía espectacular", contó Gianinna.

"Dalma por ahí se tomaba el palo y se iba", sumó. "Sí, obvio, confirmado", respondió Dalma segurísima de su decisión. Y agregó: "Íbamos a bailar a Sunset, viernes, sábado y domingo. A mí me encantaba".