Germán 'Tripa' Tripel habló sobre la vuelta de Mambrú

En una entrevista reciente, el artista se mostró abierto a la posibilidad, aunque aclaró que, por el momento, no existen planes definitivos para una reunión: “Por ahora no volvemos, pero me encantaría”, afirmó. Tripel compartió la misma emoción que su colega, y dejó entrever que la química con los miembros del grupo aún está presente, lo que haría que el regreso sea una experiencia especial.

La noticia de un posible regreso de Mambrú fue anunciada por Rauch, quien comentó en ReDespiertos (TN) que el grupo podría reunirse en algún momento para un show. “Yo creo que nos merecemos un encuentro. Ojalá algún día podamos hacerlo”, expresó Gerónimo, quien recordó un reencuentro más informal con los miembros de la banda en 2024. Aseguró que, aunque estaba en Bilbao en ese momento, se sintió emocionado al ver a sus compañeros juntos y compartiendo ese revival del grupo. Rauch también explicó que la premisa para cualquier posible reencuentro sería sentarse a charlar, ver cómo abordan las canciones ahora, y ver si aún existe esa “chispa” que los unió en su época dorada.