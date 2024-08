Y continuó: “Lejos de responder sobre esto, Casella cree que para opinar sobre su comportamiento hay que ser inmaculado. Beto Casella no fue el mejor jefe ni el mejor compañero para Tamara Pettinato en esta circunstancia que está atravesando”.

En esta línea, la periodista advirtió: “¿Te parece lógico preguntarle, metiéndole el dedo en la llaga, si le había sido infiel a su pareja con Alberto Fernández? Eso sobrepasa todos los límites”.

Por último, concluyó con firmeza: “Vos tampoco tienes el culo limpio para preguntarle a alguien si fue fiel o infiel. Y no voy a dar más detalles porque no soy como vos. Yo asumo mis zonas erróneas, no las camuflo. Hacete cargo de tus actitudes de mierda, Beto. Y en todo caso, pregúntale a Tamara si se sintió contenida y cuidada por vos. Ahí se termina el debate. Atacar al otro en vez de contestarle no es de hombre”.