Franco Colapinto intentó conquistar a una periodista

majo martino franco colapinto.jpg

"Te robaron el novio...", le dijo picante la conductora a su compañera en el ciclo Mañanísima, El Trece, mientras hablaban de las imágenes de la China y Colapinto juntos.

"¿No salían ustedes o algo pasó?", le preguntó sin filtros Carmen a Majo, quien entre risas respondió misteriosa: "Soy de las mujeres que guarda secretos".

Majo Martino había viajado hace unas semanas a España y allí se dio un inesperado encuentro con el piloto de carreras. "Él se tiró unos lances", lanzó Barbieri mientras Martino sonreía.

"Sos muy difícil", observó la conductora sobre su compañera. Y ella respondió sincera: "Tampoco tan difícil. Con quien me gusta, no lo soy tanto".

Y dejó en claro que la diferencia de edad no es un tema para ella en una relación: "Te digo para el amor el tema de la edad no me importa. Mientras que sea mayor de edad", sostuvo.