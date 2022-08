Florencia Peña volvió a Instagram y cuestionó la suspensión que sufrió

Y remarcó: "No subo fotos muy distintas a las que suben otrxs; ¿por qué conmigo? ¿a quién le molesta tanto? ¿Cuánta energía vital les llevo? PODRÁN???".

Lo cierto es que este lunes, Florencia Peña abrió su nueva cuenta en Instagram (@soyflorpe) y subió una imagen con un fuerte mensaje: "Volver a empezar. Recargada. Esta foto me define (no importa cuando veas esto). Reír me hizo invencible, no como los que siempre ganan sino como los que nunca se rinden. #fridakahlo #RECARGADA", indicó desafiante.

Y luego en otro video explicó: "Si están del otro lado porque es porque ya me están siguiendo, o porque son curiosos o curiosas o porque están por denunciarme, de cualquier manera acá estoy".

"Como sabrán hace casi un mes me cerraron la cuenta parece ser definitivamente. Nadie entiende por qué, yo no entiendo por qué. Supuestamente es por alguna foto sexy que infringe las reglas de Instagram pero eso no es verdad porque esas mismas fotos las tienen las cuentas de mis fans dentro de Instagram", siguió.

Y remarcó: "O sea las mías en mi cuenta infringen las reglas pero en las cuentas de mis fans no la infringen. Ni quiero contarles la cantidad de fotos casi pornográficas que están dentro de Instagram. MIs fotos sexies son las que molestan e infringen mi relación con la comunidad dentro de Instagram".

"Instagram nunca me contestó por qué cerro mi cuenta", cerró aún indignada.