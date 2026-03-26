Finalmente, Emilia Mernes habló en medio de la polémica

Pero eso no habría sido todo: uno de los rumores más fuertes menciona la existencia de chats con un futbolista de la Scaloneta, lo que sumó aún más tensión al escenario. Como si fuera poco, la polémica no quedó solo en el plano musical. A esta suerte de “guerra” en redes se habrían sumado figuras cercanas al mundo del fútbol, como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, quienes habrían dejado de seguir a Mernes en Instagram, un gesto que muchos interpretaron como una señal clara en medio del conflicto.

Cómo fue el descargo de Emilia Mernes

"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar".

"Intenté mantener el silencio, creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio".

“Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

"Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.