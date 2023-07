Feroz interna entre Maxi López y Mauro Icardi

La discusión entre ambos sería si los tres hijos de Wanda y Maxi -Valentino, Constantino y Benedicto- se van a vivir unos días con su padre ahora que está en la Argentina o si se quedan con su mamá en la casa.

A lo que Adrián Pallares explicó: “Aparentemente las primeras horas fueron ríspidas. Maxi habría ido a buscar a los chicos a la puerta, los acompañó a fútbol y los pibes han decidido quedarse con la mamá en la casa familiar”.

“Maxi se va a ir a vivir a Santa Bárbara, al mismo barrio para estar más cerca, y están tratando de limar asperezas. Está claro que Mauro y Maxi no tienen ningún tipo de vínculo. Del lado de Maxi no hay mucha simpatía”, amplió el conductor.

Y cerró: “Quieren que estos 15 días los nenes estén un poco más cerca de su papá, pero por ahora habrían decidido quedarse a dormir con su mamá. Todos están tratando de que esos chicos, en lo posible, estén lo más contenidos posible”.

Maxi López mostró el video del reencuentro con sus hijos en medio de la preocupación por Wanda Nara

En medio del total hermetismo y preocupación sobre el cuadro de salud de Wanda Nara, quien llegó de urgencia a la Argentina el último fin de semana para interiorizarse de cerca sobre cómo está la conductora es Maxi López.

El ex futbolista llegó hace unas horas al país para estar cerca de la mediática y también cuidar de los tres hijos que tienen en común en este difícil momento, Valentino, Constantino y Benedicto.

El domingo, en una jornada de puro sol y frío, Maxi compartió un video de cómo fue el reencuentro con sus tres hijos varones en la Argentina.

El ex delantero de River y Barcleona grabó a sus hijos jugando al fútbol tenis y compartiendo un lindo momento familiar. "The boyz are back" -Los chicos están de vuelta-, expresó Maxi en sus historias de Instagram.

Además, Pochi de la conocida cuenta de redes Gossipeame mostró al ex futbolista de compras a un supermercado de Nordelta junto a sus hijos.

Maxi aprovecha a full sus días en la Argentina para compartir los momentos con sus hijos mientras se aguardan novedades sobre la salud de Wanda.