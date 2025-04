“En su momento me pareció realmente de zorra pero ya está, pasó hace un montón. Todo el mundo sabíamos que estábamos de novios", recordó picante la actriz sobre aquella entrevista de Yuyito a Milei que tanto revuelo generó.

Y apuntó fuerte contra Yuyito: "No sé si enojada pero me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer, el tirarse a agarrarle el muñeco. En el programa de ella tenía los muñecos de madera pero me quiso agarrar el muñeco de carne mío”.

Luego, contó que está soltera y disfrutando este momento: "Estoy bien hace muchos meses, soltera, viviendo tranquila, chongueando un poco. Me lo merezco, es un momento donde voy a priorizarme yo, siempre estuve en pareja y dándolo todo. Tengo toda la libido puesta en mi trabajo y carrera".