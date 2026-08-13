Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Las visitas solo tuvieron un voto al momento de nominar y la placa es Generación Dorada, por lo que es de voto positivo hasta el domingo 16 de agosto. Luego de la emisión de Gran Hermano por Telefe, será de voto negativo hasta la 26° gala de eliminación del lunes 17. Los jugadores no sabrán quiénes bajaron de placa ese domingo.
Cómo votaron los participantes de Gran Hermano
Durante la gala de nominación de Gran Hermano (Telefe), los participantes fueron emitiendo sus votos y comenzaron a definirse los principales nombres que quedaron en la mira. Luana Fernández otorgó 4 votos a Yanina Zilli, aunque estos fueron duplicados por Matías Hanssen, anterior eliminado.
Por su parte, Danelik Galazán le dio 1 voto a Charlotte Caniggia, mientras que la propia Charlotte destinó 2 votos a Yanina Zilli. Sebastián Cola, en tanto, eligió a Mariela Prieto con 1 voto.
La tensión continuó con Solange Abraham, quien votó a Luana Fernández con 2 votos. En la misma línea, Tomy Riguera, Brian Sarmiento y Catalina “Titi” Tcherkaski también eligieron a Luana, con 1 voto cada uno.
Uno de los momentos destacados de la gala fue la nominación espontánea de Yanina Zilli, quien destinó sus 3 votos a Yipio. A su vez, Martín Rodríguez también votó a Yipio con 1 voto.
En otro de los cruces de la noche, Jennifer “Pincoya” Torres otorgó 2 votos a Tamara Paganini, mientras que Alejandra Majluf también la eligió, con otros 2 votos. Steffany “Campanita” Pereira sumó 1 voto para Tamara.
En tanto, Yisela “Yipio” Pintos, gracias a su beneficio como líder, pudo repartir 5 votos: 3 fueron para Alejandra Majluf y los 2 restantes para Mariela Prieto. Tamara Paganini, por su parte, respondió con 2 votos para Majluf.
Finalmente, Jenny Mavinga votó a Yanina Zilli con 1 voto, mientras que Mariela Prieto destinó 2 votos a Charlotte Caniggia. Nazareno Pompei también eligió a Charlotte, con 1 voto.
Por su parte, Mariela y Pincoya consiguieron asegurar su lugar en la próxima instancia de Gran Hermano, dando un paso clave en la competencia.