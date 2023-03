Falleció una de las mejores amigas de Mica Viciconte

"Vivimos tantos pero tantos momentos juntas: salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora, risas, llantos y más. Y hoy me cuesta creer que no estés. ¿Por qué te fuiste así? Tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir", lanzó sin consuelo la mamá de Luca Cubero.

Y continuó: "¿Por qué la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto? Una mujer alegre, compañera, laburadora, una madre increíble y una familia hermosa. No quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo".

Sumergida en un mar de lágrimas, Mica se refirió al hijito que dejó Barby al partir de este mundo. "Milo va a estar rodeado de mucho amor y contenido por todos los que lo quieren. Amiga donde sea que estés: te voy a extrañar muchísimo y recordar siempre. Y Luca va a saber lo hermosa persona y excelente amiga que éramos", expresó.

Antes de cerrar con su publicación, agregó: "Barby te voy a extrañar. No suelo hacer este tipo de publicaciones pero de alguna manera quiero que sepan que tenía una amiga increíble y despedirte como te lo merecés".