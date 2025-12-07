Evangelina Anderson se mostró con suero y contó qué le pasó

"Empecé terapias de drips (sueroterapia) para mantener la vitalidad a esta altura del año y fomentar siempre la buena salud", indicó en el posteo en redes en la imagen donde se la ve en el consultorio con su brazo extendido en una camilla y el suero colocado.

Por su parte, la especialista a cargo del procedimiento remarcó: “Son vitaminas y aminoácidos. En este caso, vitamina B, B2 y B6. Lo que va a hacer es que te sientas mucho mejor, con mas energía, menos ansiedad y es detox, entre otras cosas”.

El procedimiento se extiende por unos 45 minutos, a lo que Anderson explicó: "Y estoy como nueva", feliz por el resultado que obtiene tras ese tratamiento estético de inclusión de vitaminas y aminoácidos.

Evangelina Anderson contó la verdad del polémico video con Ian Lucas en un boliche y qué pasa entre ellos

Evangelina Anderson se refirió a las imágenes que circularon muy cerca de Ian Lucas en una discoteca en medio de los rumores de romance que están envueltos hace algunas semanas tras conocerse en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

"¿Estaba a los besos? Decime la verdad", le consultó el cronista de Desayuno Americano (América Tv), y la modelo aclaró: "No, mentiras no. Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor".

"En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio", agregó sobre esas imágenes.

Consultada si saldría con alguien más joven que ella, Evangelina Anderson se sinceró: "Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

"Hace un año y medio casi (de su separación de Demichelis), si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros", afirmó la modelo sin vueltas.

Y remarcó sobre su presente sentimental y despejando rumores de romance con Ian Lucas: "Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", finalizó.