San Juan 8
Evangelina Anderson

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de romance con Ian Lucas

La modelo se refirió a las imágenes que circulan en donde aseguran que se estaría besando con el joven.

Desde hace algunos días cada vez toma más fuerza el rumor de algo más que buena onda entre Evangelina Anderson con Ian Lucas dentro y fuera del reality MasterChef Celebrity (Telefe).

Incluso se conocieron unas imágenes donde se ve a la modelo y el joven influencer hablando muy cerca en un boliche, lo que alimentó aún más el trascendido.

Lo cierto es que Evangelina Anderson habló por primera vez sobre su supuesto romance con Ian Lucas en una nota con el programa Desayuno Americano (América Tv) y fue contundente.

"¿Estaba a los besos? Decime la verdad", le consultó el cronista a la ex de Martín Demichelis, quien aclaró de manera tajante: "No, mentiras no. Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor".

Y explicó sobre esa situación: "En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio".

Consultada si saldría con alguien más joven, Evangelina Anderson se sinceró: "Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

Y dejó en claro sobre su presene sentimental: "Hace un año y medio casi (de su separación de Demichelis), si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros".

"Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", finalizó la modelo negando rotundamente el rumor de romance con Ian Lucas y el video que los muestra bien cerca en el boliche.

FUENTE: PrimiciasYa

