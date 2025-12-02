Evangelina Anderson habló sobre los rumores de romance con Ian Lucas

"¿Estaba a los besos? Decime la verdad", le consultó el cronista a la ex de Martín Demichelis, quien aclaró de manera tajante: "No, mentiras no. Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor".

Y explicó sobre esa situación: "En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio".

Consultada si saldría con alguien más joven, Evangelina Anderson se sinceró: "Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

Y dejó en claro sobre su presene sentimental: "Hace un año y medio casi (de su separación de Demichelis), si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros".

"Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", finalizó la modelo negando rotundamente el rumor de romance con Ian Lucas y el video que los muestra bien cerca en el boliche.