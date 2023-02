Estefi Berardi reveló la charla privada que tuvo con Fede Bal

“¿Y por qué él te metió?”, le preguntó entonces Yanina Latorre y ella le respondió: “Por ser él un desprolijo caí yo en la volteada”.

“Pero, ¿por qué fue desprolijo con vos si vos no tenés nada que ver?”, insistió Yanina y Estefi explicó: “Me pidió perdón por el momento, porque caí yo y estoy re expuesta”.

La angustiante confesión de Carmen Barbieri sobre Fede Bal: "Me duele que él no pueda ser fiel"

Los capítulos de la novela por los chats de Fede Bal y sus amantes, que llevaron a una escandalosa y mediática separación con su ahora ex novia, Sofía Aldrey, no dejan de sumarse.

Y este viernes, luego de que se continúen filtrando mensajes subidos de tono entre el protagonista de Kinky Boots y varias mujeres, como Estefi Berardi y Claudia Albertario, entre otras, fue su mamá, Carmen Barbieri, quien realizó un angustiante descargo en su programa, Mañanísima.

“Me la paso llorando. No la estoy pasando bien”, se sinceró la conductora, y sumó “yo la quiero mucho a Sofía y me duele mucho el momento que está pasando. También me duele por Fede, que no pueda entablar una relación y ser fiel. Tiene que parar, que estar solo un tiempo, crecer un poco más”, dijo.

Además, Carmen reveló que habló con su hijo "hasta las tres de la mañana" por este tema. “Le dije de todo", aseguró.

"Me contesta que es su vida, y tiene razón, pero yo eduqué a un hombre que respetase a las mujeres. Él es respetuoso, pero tiene un problema: es infiel. Y si sos infiel, tenés que parar un tiempo, estar solo y ver cómo siguen las cosas”, cerró, muy angustiada.