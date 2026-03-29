Escracharon a Wanda Nara y su novio por sus malos modales en Japón

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Varios argentinos que encontraron la publicación no tardaron en disculparse, mientras que otros fueron letales contra Nara y su novio. “Es una argentina escandalosa y vulgar, en su país la conocen por polémica, nunca estudió. La cara no es la real, utiliza puro Photoshop”, fue uno de los comentarios que se leyeron.

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Wanda Nara, preocupada por sus hijas: dijo que Icardi les dio de comer nutria y pescados de la laguna de Nordelta

En diálogo con Yanina Latorre, la conductora -desde Japón- denunció las irregularidades del futbolista con sus hijas, con quienes se reencontró hace una semana.

Wanda Nara dijo que Mauro Icardi no solo no las llevó al colegio, también sostuvo que las vacunó sin autorización, les dio de comer pescados de la laguna de Nordelta y hasta una nutria.

Entre sus quejas, ventiló que las nenas le contaron que las llevaron a un santuario a rezar, además de esperar una hora en el auto mientras la China Suárez asistía a una sesión de masajes.