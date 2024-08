En fotos: nació Amaranto, la hija de Camilo y Evaluna

“Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida”, manifestaron en la tierna publicación que superó el medio millón de likes en pocos minutos.

camilos dos.jfif

En la primera imagen se ve a ambos tendidos a la cama, mientras que él sostiene a Índigo y ella, con una sonrisa en la cara, tiene a la pequeña Amaranto recién nacida, quien descansa en el pecho de su madre.

Una de las imágenes llamó la atención de muchos de los fans, ya que se ve borrosa, pero pareciera que en ella está Camilo asistiendo a su esposa en pleno parto. En este sentido, hace algunas semanas, el cantante colombiano se refirió a su compromiso en ese momento.

“He leído y estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, es todo un asunto”, comentó hace un tiempo en diálogo con el podcast Molusco TV.

En otra de las postales se ve a la pareja desayunando unas tostadas de pan con infusión, mientras que las pequeñas Amaranto e Índigo descansan tendidas en el colchón. Además, los integrantes del clan Montaner celebraron la llegada de la segunda niña con una pequeña torta llena de chispitas de colores.

Todo se dio de manera óptima, a pesar de que ella sufrió un fuerte golpe hace unos meses cuando se cayó de una hamaca con el embarazo ya avanzado.

Cabe destacar que la pareja anticipó que será igual de cuidadosa en proteger la privacidad de la nueva niña y no mostrar su rostro, tal como lo hicieron con Índigo en las redes sociales y con los medios. En este sentido, la hija de Ricardo Montaner contó que la decisión de mostrarse en público, o no, pasará por los niños cuando sean mayores.

Incluso, para este parto, mantuvieron en reserva el género del bebe hasta su nacimiento, una práctica que realizaron con la pequeña Índico. En este contexto, Evaluna había declarado que la llegada de Amaranto sería “un evento rodeado por las virtudes y energías”.