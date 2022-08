Empleadas domésticas convocan a una marcha en contra de Wanda

Cuando parecía que ya no podía complicarse más el enfrentamiento mediático y legal entre Wanda Nara y la uruguaya Carmen Cisnero, en las últimas horas se filtró un nuevo audio de una conversación entre la rubia desde París y su entonces empleada desde Italia, donde la mujer de Icardi reconoce que la señora no tiene la documentación legal correspondiente.

Fue este viernes el programa de Carmen Barbieri (Mañanísima, Ciudad Magazine) el que hizo público el audio frente al Dr. Alejandro Cipolla, abogado de Carmen. Allí puede escucharse a Nara decir: "Sí, lo tenés que hacer eso Carmen. Porque antes de fin de año me dijo Tiziana que te va a cambiar el papel ese que tenés y te van a dar ya uno permanente. O sea, el que vos tenías, el papel que tanto te asusta es uno provisorio. Antes de diciembre, te tiene que llegar a vos el permanente".

"Está hablando ahí del asilo político", aseguró Cipolla. Y explicó, arremetiendo contra Wanda Nara, que "El asilo político es una figura que se solicita para personas que son perseguidas por un Estado, no para que vos tengas a una persona en Italia trabajando para vos. Ella no es una ONG".

Con este audio el letrado aseguró, entonces, que Wanda demuestra el grado de vulnerabilidad en el que estaba su empleada, porque sabía que Carmen estaba muy preocupada porque no podía salir a la calle, no podía ir a un hospital, no podía hacer absolutamente nada. "Si se caía en la calle, ni siquiera no podía ir a un hospital", concluyó el abogado sobre la precaria situación en la que su representada vivió durante casi 4 años en Europa.

En una entrevista en Radio Mitre (Mitre Live), la titular de esta agrupación, Daiana Carolina González, reveló más detalles de esta marcha: “Convocamos a la marcha de este domingo 21 de agosto a las 14 en la intendencia de Montevideo, se ha sumado más gente de la que esperábamos y con expectativas, quiero aclarar que se han dicho cosas que nosotras no dijimos”.

Además, explicó el motivo por el que decidieron expresar su apoyo con su colega: “Nosotras queremos defender el trabajo de empleada doméstica y el maltrato hacia ellas. Carmen la acusó a Wanda de trata de personas y eso no tiene que ver con nosotros, no tenemos nada en contra de Wanda, en realidad lo que queremos marchar por lo que hizo contra esta mujer, la Carmen de hoy puedo ser yo mañana u otra persona”.