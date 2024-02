Consultada por estos rumores ante las cámaras de Intrusos (Canal 8) Edith Hermida aclaró: "Yo no tengo ningún problema con Eliana. Desconozco las razones por las que se fue. Me enteré hoy que no iba a venir más".

A lo que el periodista le consultó: "Dicen que la discusión con vos habría sido el motivo por el que se fue. Esto te mancha...". Y la panelista comentó contundente sobre este tema: "No sé qué pasó con Eliana pero yo no me siento manchada. Estoy limpia".