Eliana Guercio habló tras sufrir un accidente en el Kempes

Eliana Guercio lesión

Y continuó: "Sabía que al no poner las manos me iba a lastimar pero las estaba usando para levantarlo y gracias a Dios me salió perfecto. Luqui está intacto y yo me hice mierd...”.

Por último profundizó en su lesión y explicó: “Me quebré todos los huesos que había para quebrar, serían tres hasta ahora. Me atendieron excelentemente en el sanatorio y el doctor de Boca me acomodó el pie de una manera que me sacó gran parte del dolor que tenía en el momento”.

Eliana Guercio sufrió una grave lesión y Chiquito Romero la tuvo que llevar en andas

A solo horas del encuentro que Boca Juniors afrontará ante Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa de la Liga en el Mario Alberto Kempes, Sergio Romero vivió un momento de enorme preocupación por un incidente con su esposa Eliana Guercio. Mientras el arquero se encontraba en la concentración, recibió el llamado desde afuera porque su pareja había sufrido una seria lesión en unos de sus tobillos.

Acompañado por personal de seguridad, Chiquito Romero dejó el hotel y se dirigió hasta las vallas perimetrales donde se encontraba la panelista de Gran Hermano, junto con sus hijos y otros familiares. El arquero de Boca Juniors, junto con otro particular, llevaron en andas hacia adentro de la concentración a Eliana Guercio, quien mostraba estaba con muchísimo dolor y no podía pisar con su pierna derecha.

La panelista fue atendida por los médicos del plantel dentro de la concentración de Boca y desde allí se determinó que lo mejor era que la revisaran en una clínica privada. Fue así como una ambulancia se estacionó en la puerta del hotel y, minutos más tarde, Eliana Guercio bajó en una silla de ruedas y con una bota walker que le inmovilizaba la zona afectada. Los médicos la subieron a una camilla y la trasladaron al Hospital Allende, que es especialista en traumatología. En TYC Sports también informaron que la acompaña Lucas Logioco, médico del plantel.