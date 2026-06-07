El velorio del Indio Solari podría extendese hasta el martes

Desde la noche del sábado, cientos de seguidores se acercaron a las inmediaciones del predio municipal para participar de una vigilia espontánea sobre la avenida Bartolomé Mitre. Con el correr de las horas, la cantidad de personas creció de manera sostenida hasta formar largas filas para ingresar al lugar.

Ante la multitud que se concentró en la zona, las autoridades decidieron abrir las puertas una hora antes de lo programado para agilizar el ingreso de los asistentes. El auditorio, con capacidad para 180 personas de manera simultánea, recibió a miles de admiradores que se acercaron para rendir homenaje al artista.

Además, debido a la magnitud de la convocatoria, no se estableció un horario límite para la ceremonia. Incluso, se analizaba la posibilidad de extender el velorio hasta el lunes o, en caso de que continúe la afluencia masiva de público, hasta el martes.

La muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue comunicada el viernes 5 de junio. Según trascendió, el músico fue encontrado sin vida en la piscina de su vivienda de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó.

Los resultados de la autopsia determinaron que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre varias generaciones de seguidores que acompañaron durante décadas la trayectoria de una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Durante toda la jornada, los fanáticos se mostraron con banderas, remeras, flores y mensajes para despedir a quien se convirtió en un símbolo de la cultura popular. Entre cánticos y recuerdos, la despedida del Indio Solari se transformó en una multitudinaria manifestación de afecto hacia un artista que marcó la historia del rock nacional.

La fila para despedir al Indio Solari llega hasta el puente Pueyrredón

A casi seis horas del inicio de la despedida del Indio Solari, sigue llegando gente a las cercanías de Villa Dominico en Avellaneda. La fila para despedirlo llega hasta el puente Pueyrredón, en el límite con la Ciudad de Buenos Aires.

En una de las tantas historias que están presentes en la fila para decir el último adiós al músico, se encuentra la de Carlos, quien está con su bebé de seis meses y los ricoteros le hicieron un lugar para que pase. Antes, Infobae intentó hablar con él, pero no logró emitir palabra. Solo abrazó a su hija Ofelia de unos pocos meses y se perdió en la multitud rumbo a la capilla ardiente con los restos de Solari.