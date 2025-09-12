El triste mensaje de Morena Rial a su hijo Francesco

Fue en este contexto que en las últimas horas Morena Rial compartió en sus redes sociales una postal con el pequeño en un ascensor, con un más emotivo mensaje. “Te amo. Te extraño una vida, hijo. Perdón”, escribió la hija de Jorge Rial al pie de la tierna postal junto a un emoji de un corazón roto y una carita a punto de llorar.

Claro que eso no fue todo, porque musicalizó su Instagram Storie con un fragmento de Nunca lo olvides, uno de los hits de Airbag, que dice: “Nunca te olvides que te doy mi vida. Te extraño de noche, te quiero de día. Y quiero llevarte por siempre conmigo”.

ig-morena-rial-francesco

Vale recordar que tras el conflicto judicial que atravesó con su expareja y padre del nene, Facundo Amborsioni, el 29 de octubre de 2024 la Cámara de Familia N°2 de Córdoba revocó la tenencia compartida de Francesco, dándose de manera permanente al papá de a criatura que vive en la provincia de Córdoba de manera permanente.

Y si bien Morena Rial puede verlo, la realidad es que debe viajar hasta allá y compartir con él apenas de a ratos, dado que no puede sacarlo de su lugar de residencia. De hecho, en algún momento intentó traerlo a Buenos Aires pero la Justicia le denegó el permiso.

Asimismo, en febrero de este año cuando la hija de Jorge Rial quedó detenida durante una semana, Camila, la actual esposa de Ambrosioni, confió que Morena llevaba por entonces tres meses sin verlo. En tanto, tras aquella compleja situación, lo concreto fue que recién en el mes de marzo la mediática viajó a la provincia serrana para que Francesco conozca a su hermanito Amadeo, fruto de su fugaz relación con Matías Ogas, que había nacido justamente en octubre pasado cuando la Justicia dictaminó que el mayor de los nenes se establezca en Córdoba con su papá.