El dólar oficial sube $20, se vende a $1465 y marca un nuevo máximo

-SUBE el dólar tarjeta: cuál es el precio a las 13:34

El dólar tarjeta sube y opera a $1904,50. De esta manera el dólar tarjeta tiene una brecha del 30,00% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar tarjeta acumula una suba del 1,38%.

-SUBE el dólar MEP: cuál es el precio a las 13:34

El dólar MEP sube y opera a $1461,66. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del -0,23% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 0,70%.

-SUBE el dólar blue: cuál es el precio a las 13:02

El dólar blue sube y opera a $1425,00. De esta manera el dólar blue tiene una brecha del -2,40% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar blue acumula una suba del 1,06%.