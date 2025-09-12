"
"Todos por Benja": la UVT organiza una masiva campaña de donación de sangre

El club convoca a la comunidad a donar sangre para colaborar con el joven arquero de hockey, Benjamín Videla, quien permanece internado tras un grave accidente en Marquesado.

La solidaridad vuelve a hacerse presente en San Juan. Este sábado, la Unión Vecinal de Trinidad (UVT) organizó una campaña masiva de donación de sangre bajo el lema “Todos por Benja”, con el objetivo de asistir a su arquero de hockey, Benjamín Videla (17), quien se encuentra internado tras sufrir un grave siniestro vial hace cinco días en Marquesado, Rivadavia.

La jornada se desarrolla en la sede del club y se extenderá de 9 a 13 horas, con la participación de personal especializado que recibe a las y los voluntarios que se acercan para donar.

Según informaron allegados, Benjamín permanece en estado delicado, aunque estable, y por momentos logra despertarse y conectarse con su familia. Dada su condición, necesita constantes transfusiones de sangre, lo que motivó la organización de esta campaña solidaria.

todos por benja

El accidente que conmocionó a la comunidad ocurrió en la madrugada del domingo, cuando el auto en el que viajaba junto a otro adolescente, Gonzalo Ontiveros, impactó de frente contra otro vehículo en avenida Libertador. Tras intensas maniobras de rescate, ambos fueron trasladados al Hospital Rawson. Ontiveros, conductor del Chevrolet Corsa, se encuentra fuera de peligro, pero en las últimas horas se le detectó una lesión en la cabeza y se evalúa su avance.

La familia de Benjamín y el club agradecieron el acompañamiento y destacaron que cada donación significa “un paso más en la lucha por su recuperación”.

