La solidaridad vuelve a hacerse presente en San Juan. Este sábado, la Unión Vecinal de Trinidad (UVT) organizó una campaña masiva de donación de sangre bajo el lema “Todos por Benja”, con el objetivo de asistir a su arquero de hockey, Benjamín Videla (17), quien se encuentra internado tras sufrir un grave siniestro vial hace cinco días en Marquesado, Rivadavia.
"Todos por Benja": la UVT organiza una masiva campaña de donación de sangre
El club convoca a la comunidad a donar sangre para colaborar con el joven arquero de hockey, Benjamín Videla, quien permanece internado tras un grave accidente en Marquesado.