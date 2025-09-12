"Todos por Benja": la UVT organiza una masiva campaña de donación de sangre

La jornada se desarrolla en la sede del club y se extenderá de 9 a 13 horas, con la participación de personal especializado que recibe a las y los voluntarios que se acercan para donar.

Según informaron allegados, Benjamín permanece en estado delicado, aunque estable, y por momentos logra despertarse y conectarse con su familia. Dada su condición, necesita constantes transfusiones de sangre, lo que motivó la organización de esta campaña solidaria.