El tierno video de Melody Luz sobre su hija con Alex Caniggia

“Gracias gracias gracias Alex Caniggia y Melody Luz por compartir el día más mágico de sus vidas. Gracias Patricia Larramendi por ese trabajo en equipo. Bienvenida la emperatriz. Te amamos”, expresó la doctora Lelis en su cuenta de Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴍ ᴇ ʟ ᴏ ᴅ ʏ (@melodyluz)

"Me estaba sintiendo como muy arisca, como que ya no me reconocía, me estaban cayendo mal, sumado a que Alex ya me venía diciendo que quería ser padre, y yo siempre quise ser mamá joven", había contado la influencer en un video sobre su embarazo.

La primera imagen del hijo de Alex Caniggia y Melody Luz que enterneció las redes sociales

Melody Luz mostró la cara del primer hijo que espera con Alex Caniggia y enterneció las redes sociales. La joven transita la recta final del embarazo, y mediante una ecografía mostró a sus seguidores los rasgos de su primer bebé.

La bailarina publicó una imagen junto a un texto en TikTok y no tardó en sacar conclusiones sobre la apariencia de Vicenzo. "Yo no nací y ya hago caras serias... tiene la sonrisa pícara del papu (Alex) y mis caras de ort... ¿No que sí?", indicó.