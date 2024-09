Aprovechando lo que fue la gala de los premios Martín Fierro del lunes pasado, a donde Tagliani se lució con un discurso emotivo y que lleno de emoción a todos, ella no estuvo nominada a la mejor conducción femenina, la cual podría haber aplicado por su sobresaliente trabajo en Got Talent 2023.

Qué dijo Lizy Tagliani en La Peña de Morfi

La ganadora del mismo finalmente fue Karina Mazzocco, con quien Lizy se lleva muy bien, pero al parecer le quedó alguna espina clavada: “Le quiero mandar un beso enorme a Karina Mazzocco, las felicitaciones para ella como la mejor conductora que ha ganado el Martín Fierro”.

Pero eso no fue todo lo que expuso la presentadora de , que sobre el final también agregó: “A ver si con esto me lo gano yo el año que viene”. Un poco entre risas y otro poco en serio, en definitiva, no la dejó pasar.