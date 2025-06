El posteo de Karina Jelinek: ¿Está en crisis con Flor Parise?

“Jamás habrá casamiento. Es la persona más tóxica que conocí”, fue el sorpresivo mensaje que la modelo publicó en sus Instagram Stories, y tras pocos minutos decidió borrarlo.

Así las cosas, fue Pochi de Gossipeame a quien le llegó la captura que algún seguidor no dudó en hacer y este martes habló sobre el tema en sus redes. “La madrugada del sábado, tipo 3 am, Karina Olga subía esto a sus redes y después eliminaba, ¿habrá o no habrá casorio?”, explicó la instagramer.