El pedido de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel: "Aflojá, en serio"

Pero mientras Tini sigue avanzando con su exitosa carrera musical, en paralelo la vida del futbolista no logra tener un minuto de paz. Porque los conflictos que el jugador del Atlético de Madrid arrastra desde antes de ponerse de novio con Martina no cesan, y todos están pendientes de cómo se resuelve su situación familiar con su ex, Camila Homs.

Hay que reconocer que la madre de los hijos de De Paul tampoco colabora para superar la separación, ya que permanentemente aparece en los medios o en las redes criticando la relación con Tini, o incluso agrediéndola a través de escandalosos chats con su ex.

tini_afloja.webp

La polémica que provocó Rodrigo De Paul

Por eso, cualquier mensaje que De Paul quiera hacerle llegar a Stoessel es visto, desde la perspectiva de los fanáticos de la intérprete de “La Triple T”, como una potencial fuente de nuevos conflictos. Y, a la luz de lo que le escriben al 7 de la Scaloneta, preferirían que no siga junto a la artista.

En el posteo de Tini para promocionar su nuevo tema, Rodrigo le escribió con cariño “Afloja en serio, la estas rompiendo”, junto a emojis de caritas con ojos de corazones.

Pero el comentario fue aprovechado para tirarle con la artillería pesada por parte de los followers de Martina: “Hacete cargo de tus hijos sabandija”, “tus hijos bien? O ni cargo?”, “ya viste a tus hijos? O nada?”, “que ridículo sos, realmente das mucha lástima. Pobre de tus hijos, siempre fuiste el mismo soret@!”, “apareció el mas cholulo deja de pavear que tus hijos después no te van a reconocer”, “sos insoportable, deja de colgarte”.