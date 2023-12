El pasado amoroso que une a Pampita y Zaira Nara

"Lo nombro porque es una buena persona y justo me acuerdo de eso. Hay ex de los que uno puede hablar con cariño. Yo tuve muchos novios. En mi vida, solo salí con novios", se justificó entonces Zaira Nara con su mejor sonrisa, argumento con el que coincidió Pampita y subió la apuesta.

"Yo también. Hay uno que saliste que no sabe nadie. No voy a decir el nombre", deslizó la mujer de Moritán mientras se lo nombró al oído provocando su risa. "Me acabo de enterar que (Pico) no fue el único novio que compartimos. Estaría bueno que el hombre no se quede en el ambiente, pero es medio imposible. Las que vamos a los eventos somos siempre las mismas", remató sorprendida la hermana de Wanda Nara al tiempo que Pampita concluyó asegurando que "ellos (los hombres) también son todos los mismos".