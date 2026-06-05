Por primera vez, la Fundación Julio Bocca dará una formación en San Juan

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, impulsa la realización de la primera edición de la plataforma "Acción Danza". Esta iniciativa, dirigida por Allegro Instituto de Danza, cuenta con el apoyo del Programa de Mecenazgo de San Juan y el patrocinio de la Fundación Banco San Juan, permitiendo el desembarco formativo de la Fundación Julio Bocca en el territorio provincial.

En este marco, el evento central será un workshop intensivo dictado por los maestros Coty Rossi y Daniel Bartra de la prestigiosa fundación que culminará con una muestra final. La misma se llevará a cabo el domingo 7 de junio, a las 18, en el Hall del Teatro del Bicentenario con acceso libre y gratuito.