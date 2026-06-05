Por primera vez, la Fundación Julio Bocca dará una formación en San Juan
A través del Programa de Mecenazgo, coordinado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se financió la capacitación para bailarines locales.
A través del Programa de Mecenazgo, coordinado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se financió la capacitación para bailarines locales.
El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, impulsa la realización de la primera edición de la plataforma "Acción Danza". Esta iniciativa, dirigida por Allegro Instituto de Danza, cuenta con el apoyo del Programa de Mecenazgo de San Juan y el patrocinio de la Fundación Banco San Juan, permitiendo el desembarco formativo de la Fundación Julio Bocca en el territorio provincial.
En este marco, el evento central será un workshop intensivo dictado por los maestros Coty Rossi y Daniel Bartra de la prestigiosa fundación que culminará con una muestra final. La misma se llevará a cabo el domingo 7 de junio, a las 18, en el Hall del Teatro del Bicentenario con acceso libre y gratuito.
Esta presentación marcará el cierre de tres jornadas intensivas de perfeccionamiento en danza clásica, repertorio y danza jazz que reunirá a bailarines y alumnos en formación de distintos niveles y escuelas de danza de la provincia.
Cabe destacar que el financiamiento de este proyecto responde a una política pública orientada a descentralizar y federalizar el acceso a la formación artística de alto rendimiento.
Este desembarco histórico marca un hito para la región, siendo la primera vez que la Fundación Julio Bocca establece una base de formación intensiva en San Juan. Así, esta iniciativa no solo acorta distancias geográficas con los grandes centros de formación, sino que profundiza la federalización del acceso a la danza de excelencia, permitiendo que el talento local alcance estándares internacionales sin salir de la provincia.