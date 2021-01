El particular saludo de la novia de Cannigia por el cumple del exfutbolista

Que la relación entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis no terminó de la mejor manera, no es ninguna novedad. El ex jugador y la madre de sus hijos, Axel Kevin y los mellizos Alexander y Charlotte, se divorciaron escandalosamente después de tres décadas de matrimonio. Y hoy se encuentran en plena batalla judicial por la división de bienes. Pero el conflicto alcanzó también a Sofía Bonelli, actual novia del Pájaro, quien inició acciones legales contra la ex del futbolista por haberse referido a ella despectivamente en los medios de comunicación y en las redes sociales.